30-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Reiskirchen

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungen nahmen Polizisten den 41-jährigen Tatverdächtigen am Sonntagvormittag vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde er am Montagmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Er befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.