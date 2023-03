16-Jähriger aus Wettenberg wegen Raubüberfallen festgenommen

Der zweite Überfall hat etwa einen Monat später stattgefunden. Am Freitag, 10. März, wurde die Lotto-Annahmestelle „In der Ecke” in Wettenberg-Wißmar überfallen. Auch in diesem Fall wurde eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nach Angaben der Polizei ist die Angestellte jedoch nicht auf die Drohnung eingegangen, sondern hat den jugendlichen Täter nach draußen geleitet, der daraufhin in Richtung Bahnhofsstraße geflohen ist. Die Ermittlungen dauern an.