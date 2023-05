Ausstellung „Facetten des NS-Regimes“

Wettenberg-Wißmar. Unter dem Titel „Facetten des NS-Regimes” erarbeiteten über 90 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 der Gesamtschule Gleiberger Land, 30 verschiedene Projekte zum Thema „Nationalsozialismus“. Die Ergebnisse dieser Projekte werden von Montag, 5. Juni, bis Sonntag, 11. Juni in einer Ausstellung im Kunst- und Kulturverein (KuKuK) in Wettenberg, Wißmar, Goethestraße 4b, präsentiert. Die Vernissage zur Eröffnung der Ausstellung findet am Montag, 5. Juni, um 18 Uhr statt. Öffnungszeiten der Ausstellung Dienstag, 6. Juni, Donnerstag, 8. Juni, Samstag, 10. Juni und Sonntag, 11. Juni von 15 bis 18 Uhr, mit Lehrkraft und Schülern. Der Eintritt ist frei.