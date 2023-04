Wettenberg-Wißmar. Das Wettenberger Holz- und Technikmuseum lädt am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 17 Uhr zum Dampf- und Gattertag ein. Es stehen Live-Vorführungen an der riesigen Dampfmaschine und am historischen Sägegatter im Mittelpunkt. Umrahmt wird der Familientag von Aktionen und Anregungen zur „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, Ausstellungen „Energie- und E-Mobilität“ und einem Kinderprogramm. Für Erwachsene beträgt der Eintritt drei Euro und für Kinder ab sechs Jahre, 1,50 Euro.