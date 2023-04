„Golden Oldies” in Wettenberg wieder mit vollem Programm

Auch TV-Prominenz hat sich angesagt: Neben dem Autoexperten Detlef »Det« Müller, bekannt von »Grip - Das Motormagazin« auf RTL II, sticht hier der Name Paco Steinbeck heraus. Der in Gießen lebende »Superhändler« aus der gleichnamigen RTL-Sendung wird den »Nostalgiemarkt« bereichern. »Ich möchte ihn hochwertiger gestalten als in den letzten Jahren«, kündigte er an. Hierzu gehört auch die Versteigerung von alten Dingen für den guten Zweck. Wer etwas beisteuern möchte, darf sich gerne melden.