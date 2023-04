Wettenberg-Wißmar. Es wird märchenhaft in Wißmar, am Donnerstag, 18. Mai findet dort der Hessische Märchentag mit Krämermarkt statt – traditionell am Himmelfahrtstag. Märchenerzähler, Puppenspieler und Theatergruppen versuchen, große und kleine Besucher zu verzaubern. Die Festwiese verwandelt sich in eine Märchenwiese, der angrenzende Schulhof ins Regenbogenland und die Turnhalle in die Puppenburg. Märchentag und Krämermarkt beginnen um 11 Uhr. Der Eintritt für den Märchentag kostet fünf Euro (ab drei Jahre).