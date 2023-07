Petticoats, Rock ‘n’ Roll und viel Neues in Wettenberg

Das Porschezentrum Gießen präsentiert mit Porsche Classic alle Fahrzeuge der vergangenen 60 Jahre. Mit dem Ferrari F40 und Porsche 959 s stehen sich am Eingang der Sparkassen-Wetzlar-Bühne am Sorguesplatz zwei Supersportboliden gegenüber. An gleicher Stelle ergänzen zudem ausgewählte Rennsportfahrzeuge die Präsentation. In der Seestraße werden vom First Mustang Club of Germany, nicht nur mit dem originalen GT 350 und 500 sowie ein Pace Car, atemberaubende Modelle präsentiert. Die Alt Ford Freunde sind in der Seestraße an der Stadtwerke Gießen-Bühne zu finden und in der Hauptstraße stellt die Germann Street Rod Association Hot-Rod-Fahrzeuge aus. Die Fans von James Bond dürfen sich unter anderem auf den Aston Martin DB 5 aus „Goldfinger“ und weitere Fahrzeuge aus verschiedenen Bondfilmen freuen. Zwei Sonderschauen bilden zusätzliche Highlights: die Blaulichtschau mit Polizei-, Feuerwehr-, THW- und anderen Rettungs- und Einsatzfahrzeugen in der Rodheimer Straße und historische Schlepper und Traktoren in der Kinzenbacher Straße. „Einfach eine gute Zeit“ lautet das Motto, was die Musik auf dem Oldie-Festival betrifft.