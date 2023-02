Schwerverletzte nach Unfall zwischen Gießen und Wißmar

32 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den Wettenberger Ortsteilen Wißmar, Launsbach und Krofdort waren unter der Einsatzleitung von Christian Buhl vor Ort. Sie sicherten das Fahrzeug gegen Wegrutschen, um eine erschütterungsfreie Bergung der verletzten Person gewährleisten zu können. Mit den Rettungskräfte des DRK sowie der Notärztin wurde eine achsengerechte Rettung vereinbart. Durch hydraulische Scheren musste durch die Feuerwehr zuerst die Beifahrerseite herausgeschnitten werden, um für die eingeklemmten Füße der Verunglückten im Fußraum ausreichend Platz zu schaffen. Danach wurde das Dach abgeschnitten und abgehoben. Mehr als anderthalb Stunden nahm die Bergung in Anspruch. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte in eine Klinik transportiert. Die Polizei, die den Schaden am Auto mit 40000 Euro bezifferte, bestellte sodann einen Abschleppwagen für das Schrottfahrzeug. Nach zwei Stunden war der Straßenabschnitt vor Wißmar für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt.