Triangle im KuKuK

Wettenberg-Wißmar. Der Kunst- und Kulturverein Wettenberg präsentiert am Sonntag, 23. Juli, ab 19 Uhr die Gruppe Triangle mit „Alte Songs in neuen Farben“ in der Kunst- und Kulturhalle in Wißmar, Goethestraße 4b. Das Gießener Trio formte sich im Jahr 2020. Durch ihre vielfältige, individuelle und langjährige musikalische Erfahrung und Leidenschaft geben sie Songs verschiedener Musikgenres ein neues Gesicht. So kann ein Popsong schon einmal im Jazz- oder etwa eine Rockhymne im Bossanova-Gewand erklingen. Karten gibt es für 15 Euro.