Katzenbaby in Wißmar ertränkt: Täter und Zeugen gesucht

Wettenberg-Wißmar. Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt die Gießener Polizei. Am Montag (21. August) übergaben Zeugen drei Katzenbabys an das Tierheim des Tierschutzvereins Gießen. Den Schilderungen der Zeugen zufolge hatten sie einen Mann daran gehindert, die Tierbabys in einer Regentonne zu ertränken. Eine vierte Katze habe dies nicht überlebt, gaben die Zeugen gegenüber einer Mitarbeiterin des Tierheims an. Das Tierheim erstattete Strafanzeige bei der Polizei.