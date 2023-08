Wettenberger Höfe und Hinterhöfe öffnen sich der Kunst

Der Kunst- und Kulturkreis Wettenberg ( KuKuK) hatte zur zweiten Veranstaltung dieser Art eingeladen. Die Kunsthalle in Wißmar wurde für mehrere Tage zu einer offenen Werkstatt. Das Besondere der angebotenen Workshops lag in dem von Mitglied Michael Ackermann federführend begleiteten „Zeichnen in Wettenberger Höfen und Hinterhöfen“. Mit Notizblock und Skizzenheft sowie Bleistiften, Filz- oder Tuschestiften und Klapphocker ausgestattet, ging es durch die drei Ortsteile auf Entdeckungstour. Dabei wurde der Blick geschärft für kleine Besonderheiten, die sonst eher achtlos liegengelassen werden. Man brauchte also Zeit und Muße, um die Eindrücke von interessant und oft skurril gestalteten Höfen und Hinterhöfen zu erfassen, wirken zu lassen und sie auf Papier zu verewigen.