Wohnwagen in Biebesheim fängt Feuer: Mögliche Brandstiftung

Biebesheim/Rhein. Feuer auf dem Gelände eines Autohandels in der Biebesheimer Wilhelm-Leuschner-Straße: Hier hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr ein Wohnwagen gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Feuervon einem Holzhaufen auf den Wohnwagen übergegriffen. Eine Brandstiftung könne man derzeit nicht ausschließen, da Zeugen von Jugendlichen berichteten, die für das Feuer auf dem Gelände verantwortlich gewesen sein sollen. Zwei der Unbekannten sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein, einer der Jugendlichen ist circa 1,85 Meter groß, hat blonde Haare, war komplett schwarz gekleidet und habe eine auffällig große Nase. Der andere Tatverdächtige war kleiner und hat laut den Zeugen schwarze Haare, war schlank und trug ein Fußballtrikot von Real Madrid in lila/grau, eine Adidas-Sporthose und schwarze Schuhe. Er führte ein Fahrrad mit sich.