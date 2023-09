Oberleitung gerissen: Zug muss in Riedstadt evakuiert werden

Riedstadt (dpa/lhe) - . Nach dem Riss einer Oberleitung in Riedstadt im Landkreis Groß-Gerau ist ein Regionalzug mit etwa 50 Reisenden evakuiert worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag sagte, war die Oberleitung bei der Durchfahrt am Bahnhof Riedstadt-Wolfskehlen aus zunächst ungeklärter Ursache gerissen und ein unter Strom stehendes Kabel auf den Zug gefallen. Demnach konnten die Passagiere den Zug erst zwei Stunden später verlassen, nachdem das Kabel geerdet wurde.