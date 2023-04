Lkw beschädigt A67-Brücke bei Rüsselsheim

Rüsselsheim. Die A67 bei Rüsselsheim ist am Montagmorgen wegen der Beschädigung einer Brücke durch einen Lkw am Rüsselsheimer Dreieck gesperrt worden. Der Laster war in der Nacht zu Montag an der Brücke hängengeblieben, die von Statikern überprüft werden musste, sagte eine Sprecherin der Polizeiautobahnstation in Darmstadt. Der Lkw-Fahrer fuhr demnach nach dem Unfall einfach weiter.