Bad Camberger Baumwipfelpfad soll dieses Jahr fertig werden

Frau Wenz-Erk, was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Bad Camberg besonders gefreut?

Gefreut hat mich besonders, dass das Projekt „Ab in die Mitte, Spass, Spiel, Spektakel“ so großen Anklang in den Ortsteilen und der Bevölkerung fand und dazu beitrug, dass die Mitspieler der Ortsteile sich miteinander verbunden fühlten und näher kamen. Das Förderprogramm Innenstadt startete mit der 6 Neueröffnungen von Leerständen im Altstadtbereich. Die Planungen für das Freizeit-und Erholungsbad wurden weiterentwickelt und positiv abgestimmt. Der Kunstrasenplatz wurde eröffnet. Die Veranstaltungen der Stadt und den Vereinen konnten nach der Coronazeit wieder mit großem Erfolg stattfinden.