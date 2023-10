Bad Camberg: „Inklusion findet Stadt“

Bernd Schlösser: Alle Interessierten werden an sechs bis acht Tischen Platz nehmen. Wir planen zu Beginn Tischgespräche, einen Austausch im kleineren Kreis. Anschließend werden unsere Protokollanten das Wichtigste aus diesen Gesprächen noch am gleichen Abend allen vorstellen.

Es gibt schon eine Reihe von Ergebnissen, die Sie beisteuern können. Was hat sich seit dem letzten Forum 2017 verändert?

Schlösser: Dann gab es die Studenten-Entwürfe, die im Kurhaus gezeigt wurden – in Zusammenarbeit mit der Stillger-Stiftung. Auch das hat das Denken weiter vorangebracht. Das Thema war immer wieder im Gespräch und dann einfach reif für die Umsetzung.

Bang: An den finanziellen Mitteln. Die Brücke war schon vor 100 Jahren teuer. Immer schien es etwas Wichtigeres zu geben. Jetzt war die Zeit reif. Wir haben allerdings auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, zum Beispiel mit der illuminierten virtuellen Brücke beim Lampionfest.

Schlösser: Einer ist ein vermeintlich ganz banaler: behindertengerechte Zugänge zu den Toiletten. Im Kurhaus ist es so, im Amthof-Café wird es nicht nur von Kurgästen sehr gewünscht. Es gibt die Bitte, den Amthof-Kaffee behindertengerecht zu entsorgen, also nicht erst die Treppe als Barriere erfahren zu müssen.

Die Brücke wird viel gelobt, rege genutzt. Dennoch: Der Stadt Bad Camberg geht es wie anderen Kommunen, die finanziellen Mittel sind knapp. Was sagen Sie mit Blick auf weitere mögliche Wünsche und welche gibt es?

Schlösser: Das Programm ist brandaktuell. Wir sind schon sehr frühzeitig darauf aufmerksam gemacht worden. Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, es zu nutzen. In Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Stadtbauamt wurden die Rahmenbedingungen geklärt.

Sie haben in diesem Zusammenhang auch Gespräche geführt mit Blick auf das neue hessische Programm zum Ausbau inklusiver kommunaler Angebote im Sinne der UN-Behindertenkonvention. Wie hat man sich das vorzustellen?

Schlösser: Das Programm hat eine Dauer von vier Jahren und wird in Portionen abgearbeitet. Zuschüsse beantragen können allein die Kommunen für kommunale Projekte, wobei sie 30 Prozent der Kosten tragen müssen. 70 Prozent können vom Land Hessen gefördert werden. Förderanträge müssen jedes Jahr bis Ende Januar gestellt werden. Wir haben bereits Gespräche mit Vertretern der Stadt geführt und eine Vorschlagsliste unterbreitet. Die Stadtverordnetenversammlung wird darüber befinden, welche Projekte zur Barrierebeseitigung und besseren Inklusion – dabei geht es nicht nur um bauliche Maßnahmen – in den Haushalt 2024 aufgenommen werden können, denn schließlich sind 30 Prozent städtische Mittel gefragt. Bis Ende Februar entscheidet die Förderbehörde des Landes, ob man eine Förderung zu erwarten hat oder nicht.

Also könnten beim Inklusionsforum weitere Vorschläge eingebracht werden?

Bang: Sicher. Aber es geht nicht nur darum, etwas zu verlangen oder zu erbitten. Das Förderprogramm ist neu und wichtig, wird mit Sicherheit eine Rolle spielen. Doch beim Inklusionsforum geht es um mehr. Wir wollen wissen, was in der Vergangenheit gut angekommen ist, was man sich wünscht und ob es Maßnahmen gibt, die vielleicht unabhängig davon, aber sinnvollerweise angegangen werden könnten.

Schlösser: Manches ist ja auch schon passiert.