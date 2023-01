Bad Camberg: Mülltonnen am Kik-Markt gehen in Flammen auf

Bad Camberg. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Camberg hat am Freitag einen Brand in unmittelbarer Nähe des Kik-Marktes gelöscht. Gegen 23.30 Uhr war von mehreren Zeugen der Brand zweier Mülltonnen an der Hausfassade des Marktes in der Limburger Straße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Wehr standen die Mülltonnen bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.