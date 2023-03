Bad Camberg: Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Was war passiert? Nach Angaben der Polizei war ein aus Richtung A3 kommender 57-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis gegen 14.45 Uhr kurz hinter der Autobahnunterführung mit seinem Opel Corsa an einer Kuppe in einer leichten Linkskurve (Kreuter) auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit einem Nissan X-Trail, besetzt mit zwei 64 und 65 Jahren alten Frauen sowie einem 65 Jahre alten Mann aus dem Raum Villmar, zusammen.