Bad Camberger NDW-Legende geht in den Dschungel

Herr Mörl, Sie haben mit Ihrer Musik das Lebensgefühl einer ganzen Generation geprägt - wie würden Sie sich den Leuten beschreiben, die Sie nicht kennen, und was haben Sie die letzten Jahre so gemacht? Mein Künstlername ist Markus, damit bin ich in den 80er-Jahren gestartet, unter anderem mit dem Hit „Ich will Spaß“. Ich bin seit vielen Jahren Musiker, und das bin ich immer noch sehr gerne. Es gab auch einen Kinofilm, ebenfalls mit dem Titel „Gib Gas - Ich will Spaß“, einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 1983.

Ich geb’ Gas, ich will Spaß“ - ist das Ihr Motto, mit dem Sie in den Dschungel gehen? „Ich will Spaß“ ist schon eine Art Lebensmotto von mir über die Jahre geworden und das war es eigentlich auch früher schon. Im Dschungel möchte ich jetzt noch einmal richtig Gas geben.

Warum wollen Sie konkret in den Dschungel? Es ist eine mentale und sportliche Herausforderung für mich. Wahrscheinlich bin ich einer der Senioren in dieser Truppe, und bevor ich es gar nicht mehr kann, mache ich es jetzt. Mal schauen, wie fit und sportlich ich noch bin und ob ich das dann auch alles so hinkriege, wie ich mir das vorstelle.

Möchten Sie eine persönliche Entwicklung im Dschungel erfahren? Das ist natürlich auch ein Motiv, dass man sich selbst bei dieser Prüfung, quasi einer Verbindung von Fastenzeit und sportlichen Aktivitäten, neu kennenlernt. Was man aber nicht außer Acht lassen darf, ist die große mentale Prüfung, die man dort macht, man ist mit unheimlich vielen Menschen unterschiedlichster Charaktere auf engstem Raum zusammen und das über eine lange Zeit, das würde ich schon einmal gerne ausprobieren.

Kennen Sie Ihre Grenzen oder werden Sie die erst kennenlernen? Aktuell wüsste ich nicht, wo meine Grenzen sind. Ich war bei der Bundeswehr und habe dort eine Ausbildung mitgemacht, da wurde man an seine Grenzen herangeführt, das war schon sportlich. Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal hinkriegen würde, aber ich bin immer Sportler geblieben über die Jahre und ich hoffe, dass das reicht.

Welchen Sport treiben Sie? Ich laufe ganz gerne, habe mal geboxt und gehe regelmäßig ins Gym.

Müssen wir Angst haben, dass Sie jemanden boxen, wenn es zu Eskalationen im Dschungel kommt? Das würde ich nicht machen, ich darf als Boxer keine Nicht-Boxer schlagen, und ich hoffe, dass uns das erspart bleibt und wir das zivilisiert und sportlich abwickeln können. Vielleicht kann ich aber etwas schlichten, wenn es hart auf hart kommt.

2020 war Sven Ottke im Dschungel. Würden Sie es mit einem Typen wie Sven Ottke aufnehmen? Nein, natürlich nicht. Sven kenne ich gut, wir haben uns vor ein paar Wochen in Frankfurt gesehen, er ist ein ganz toller Typ. Ich habe das damals mitverfolgt, er hat das bravourös gemacht. Sven ist ein richtiger Sportsmann, der mit dem Sport unheimlich gewachsen ist. Das Boxen ist ein disziplinierender und kontrollierter Sport, da geht es gar nicht darum, dass man Emotionen zeigt und zuhaut. Ihm hat es nie geschadet und er ist auch menschlich daran gewachsen, sonst wäre er vielleicht irgendwann mal im Knast gelandet.

Haben Sie sich von Sven bereits den einen oder anderen Tipp für den Dschungel geholt? Noch nicht, da bislang Verschwiegenheitspflicht galt, aber ich würde das jetzt sehr gerne nachholen, bevor ich abfahre und ihn anrufen, um nach seinen Erfahrungen zu fragen. Da er in einem ähnlichen Alter ist, kann man mal abklopfen, was er erlebt und wo er seine größten Schwierigkeiten gesehen hat.

Was sind Sie für ein Typ bei den Dschungelprüfungen, kommen Sie eher mit den Essens-, Sport- oder Wissensprüfungen klar? Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich gerne etwas Sportliches machen. Natürlich würde ich mir auch Wissensprüfungen oder Rechnen zutrauen, aber wer isst schon gerne Kotzfrucht oder Känguruschleim oder was es dort alles an Leckereien gibt. Aber zutrauen würde ich mir das auch, ich habe schon einmal geübt, an Weihnachten gab es bei uns Weihnachtsgans mit Kotzfrucht und Känguruschleim gefüllt, einfach mal so zum Testen (lacht).

Wie funktionieren Sie in der Gruppe - Sie hatten bereits selbst gesagt, dass Sie mit einer der Ältesten im Camp sein könnten, werden Sie der Camp-Papa? Ich bin 63 und habe mal bei anderen Sendungen geschaut, da war es schon so das Älteste, was da rumgelaufen ist. Ich fühle mich zwar nicht so, aber man muss den Tatsachen ins Auge sehen und ich könnte mir vorstellen, der Camp-Papa wird meine Rolle sein. Ich habe eine Menge Lebenserfahrung und vielleicht kann ich dem einen oder anderen sagen, wenn es zu turbulent oder die Spannung zu groß wird, dass man einfach mal ein bisschen runterfährt und chillt.

Sie sind also auf den Ausgleich bedacht und wären nicht der strenge Camp-Papa? Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 23, und bei Eltern ist es oft so, dass sie vieles durchgehen lassen und Erziehungsgrundsätze in bestimmten Situationen über den Haufen schmeißen. Ich bin da eher so der tolerante Papa..

Ist Ihnen wichtig, was andere von Ihnen denken? Nur bedingt, als ich die Karriere gestartet habe, war es mir sehr wichtig, und ich habe mich oft über Meldungen aufgeregt, die in meinen Augen nicht gestimmt haben oder schlechte Rezensionen, das hat mich manchmal schon mitgenommen. Irgendwann hat sich das dann verflüchtigt und ab 40/50 war es mir nicht mehr so wichtig. Es ist mir nicht egal, ich mache schließlich ein Angebot mit meiner Musik und möchte natürlich Leute damit erreichen, so gesehen ist es mir immer noch wichtig, aber wenn mich einer nicht mag, dann ist es halt so.

Die Zeit im Dschungel kann einem sehr lang vorkommen. Werden Sie vielleicht auch mal für Erheiterung sorgen und etwas singen? Gerne, wenn da eine Möglichkeit ist. Ich habe ein breites Programm, aber natürlich würde ich bevorzugt Titel aus den 80ern singen oder das, was ich gerade so mache. Irgendwie sind diese 80erSongs im kollektiven Gedächtnis der Deutschen stecken geblieben, wenn man so etwas wie „In München steht ein Hofbräuhaus“ anstimmt, können ja fast 90 Prozent der Leute weitersingen. Bei „Ich will Spaß“ ist das auch so, und dann kann ich am Abend noch „Kleine Taschenlampe brenn’“ ertönen lassen.

Haben Sie irgendwelche Phobien? Ich habe Höhenangst, ich habe mit allem, was über den zweiten Stock hinausgeht, ein Problem. Beim Essen habe ich keine Phobien, und Tiere sind mir eigentlich auch alle ans Herz gewachsen. Als Musiker hat man auch manchmal schlechte Zeiten erlebt, und da war schon die eine oder andere Übernachtungsmöglichkeit mit ähnlichen Tieren ausgestattet, wie sie im Dschungel zu finden sind..