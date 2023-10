Gefühlt halb Bad Camberg hat ein neues zweites Zuhause. Der Weg führt über 1300 Kilometer nach Split in Kroatien. Und das kam so: Zwei Jahrzehnte war die Pächterfamilie Tomic im Kurhaus eine feste Bank. Vor vier Jahren beschlossen Ante und Eva, sich zur Ruhe zu setzen. Sohn Bosco ist seither weiter in Diensten der Stadt, allerdings nicht mehr als Kurhaus-Wirt. 70 Jahre und die Ruhe – das war für Ante schon 2019 irgendwie nicht das Richtige. Obwohl, eins sagt er dauernd: „Ich arbeite nicht mehr, bin ja in Rente.“ Die es hören, müssen grinsen. Klar, mit der Knochenarbeit als Gastronom (er war es insgesamt 42 Jahre, zuerst in Hadamar, dann in Bad Camberg), lässt sich sein neuer „Job“ nicht vergleichen. Ante und Eva leben in Split, gehen gern schwimmen und sind jetzt Herbergseltern. Das ist dann doch ein wenig Arbeit, aber keine, die er nicht genießt. Gerade war Bodo Schäfer samt Familie da. Der frühere Bad Camberger Kurdirektor war schon mehrfach zu Besuch. Altbürgermeister Wolfgang Erk (SPD) gehörte zu den Gästen, der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Hofmeister wird es bald sein, erzählt Ante Tomic. Außerdem: Bosco und seine Bad Camberger Wasserballspieler werden demnächst kommen – als ziemlich große Gruppe. So ist die Kurstadt auch bei den Tomics in Kroatien immer präsent. Sie haben es geschafft, ihre zweite Heimat in die erste zu holen. Aber alles ohne Stress – ganz entspannt.