Das Freibad wird ein dicker Brocken

Das Freizeit- und Erholungsbad am Eltwerk, nahe der Wohnbebauung und angrenzend an die Pfortenwiesen, wird an der bisherigen Stelle neu errichtet. Der Löwenanteil der geschätzten Kosten von 13 Millionen Euro wird noch nicht im kommenden Jahr fällig, wohl aber in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zu Buche schlagen. Geplant sind ein Baubeginn im September kommenden Jahres und eine Wiedereröffnung im Mai 2025. (© Petra Hackert)