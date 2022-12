Das gemeinsame Tun im Advent macht Freude

Das Kettenkarussell ist was Feines! Gleichzeitig eröffnet der Grundschul-Chor unter Leitung von Tabea Rist den Weihnachtsmarkt in Oberbrechen. (© Petra Hackert)

Krippenschau in Oberselterser, Hobby-Ausstellungen in Würges und Werschau, die Vielfalt in Oberbrechen - bei den Weihnachtsmärkten legen sich alle ins Zeug.