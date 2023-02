Der älteste Carnevalverein weit und breit kommt aus Camberg

Der Camberger Bürger Heinrich Neuberger malte den Fastnachtszug 1832. Das Motto: Wilhelm Tell. Die colorierte Tuschezeichnung ist etwas Außergewöhnliches. Das Original ist in Familienbesitz, eine Replik hängt in der Fastnachtsabteilung im Clubraum des Bad Camberger Kurhauses. (© Petra Hackert)