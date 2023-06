Der ungewöhnliche Blick von oben

Aus dem Nebel ragt angedeutet die Skyline von New York, darunter steht etwas verstörend der Titel: "Dribbdebach". Naja, New York City und Jersey City, das ist wie Frankfurt und Sachsenhausen. "George" weiß noch einiges über die Entwicklung der Städte. Im gleichen Raum ein in verschiedenen Pastelltönen gehaltenes Gemälde: "1. Moses, 8.4". Majestätisch weiß liegt der Berg Ararat in der Ferne, jener Berg, auf den sich die Arche Noah sich vor der Sintflut retten konnte. Der Pilot sieht mehr als die Landschaft: die Wiege dreier monotheistischer Weltreligionen, die nicht friedlich nebeneinander existieren können. Und kein Nathan der Weise in Sicht... Das Gemälde deutet Dynamik an mit seiner dunklen linken Seite wie aus getriebenen Wolkenfetzen und Helligkeit, sogar mit rosa Farbanteilen, am linken Bildrand.