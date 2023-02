Großen Themen im kleinen Ort: Glasfaser, Mobilität, Neubaugebiet

Das Highlight war natürlich der verdiente zweite Platz beim Stadt-Spiele-Spektakel! Es hat uns großen Spaß gemacht, unseren Ortsteil anlässlich dieses spaßig-sportlichen Wettbewerbs zu vertreten und dabei wieder mit vielen Menschen des eigenen und der übrigen Ortsteile in Kontakt zu kommen. Die Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre hat vieles kaputtgemacht, insbesondere natürlich alle Formen sozialer Interaktion. Deswegen hat mich insgesamt das Wiederaufleben der dörflichen Aktivitäten gefreut, das vor allem in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder Fahrt aufgenommen hat, wie sie es ja im Jahresbericht anschaulich beschrieben finden.

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in ihrem Ortsteil besonders gefreut?

Mich haben die hohen Energiepreise geärgert und dass die Menschen dadurch zum Teil in Not gebracht werden. Zudem ärgert mich, dass sie mit dem Glasfaserausbau in der Kernstadt beginnen, obwohl wir in Schwickershausen und Dombach viel schneller die geforderten Mindestanmeldungen hatten.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023?

Ich wünsche mir, dass sich Schwickershausen weiterentwickeln kann und ein attraktiver Ort für Menschen aller Generationen bleibt. Deswegen hoffe ich auf einen raschen Ausbau des Glasfasernetzes in Schwicki, damit wir gute Bedingungen für mobiles Arbeiten und Homeoffice haben und sich ortsansässige Selbstständige keine Sorgen mehr um eine ordentliche Netzanbindung machen müssen. Für genauso wichtig erachte ich, dass das Neubaugebiet „In der Hohl“ zügig in Angriff genommen wird. Bauausschuss, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung befassen sich dieser Tage mit den notwendigen Schritten. Wir wünschen uns ein Baugebiet, das auf die Eigenentwicklung des Ortsteils ausgerichtet ist. Also kein Riesengebiet, sondern die Möglichkeit, sich in mehreren Etappen allmählich zu entwickeln. Damit stellen wir sicher, dass junge Familien aus dem Ort die Möglichkeit haben, in Schwickershausen zu bauen und ein moderater Zuzug von außerhalb erfolgt. Schwickershausen heißt seine Neubürgerinnen und -bürger stets herzlich willkommen, im besten Fall allerdings mit aktiver Einbindung in das Ortsgeschehen.