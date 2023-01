Erbach leidet unter zu viel Verkehr und hofft auf Entlastung

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in ihrem Ortsteil besonders gefreut? Gefreut hat mich besonders, dass nach Corona das gesellschaftliche Dorfleben wieder an Fahrt aufgenommen hat. Dank der Erbacher Vereine und vielen Helferinnen und Helfern konnten wieder Veranstaltungen in gewohnter Form stattfinden und man konnte spüren, dass die Menschen wieder Lust darauf haben. Ganz besonders freut es mich aber, dass bei der Jahreshauptversammlung des Erbacher Vereinsrings ein neuer Vorstand mit einem neuen Vorsitzenden (Boris Kolb) gewählt wurde und damit der Vereinsring weiter bestehen wird. Die Vorbereitungen für die kommende Kerb laufen bereits auch schon auf Hochtouren und man merkt auch hier, dass frischer Wind einhergeht und die Vorfreude, obwohl noch neun Monate hin, bereits jetzt schon vorhanden ist. In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich solche Posten schnell wieder zu besetzen und deshalb habe ich mich hierüber besonders gefreut.

Worüber haben Sie sich geärgert? Dass alles merklich teurer geworden ist und auch beispielsweise Vereine hiervon nicht verschont bleiben. Es sind herausfordernde Zeiten, die wir gerade durchleben und ich wünsche uns allen, dass sich dies in Zukunft wieder zum normalen reguliert.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023? Ein friedvolles und respektvolles Miteinander und das der Verkehr im Ort wieder abnimmt. Deshalb freue ich mich auch sehr, wenn die Brücke in Camberg wieder geöffnet ist. Die Brücke „Am Dombach“ wird abgerissen, weil nicht mehr verkehrssicher… hier muss in naher Zukunft wieder unbedingt eine neue Brücke gebaut werden. Auch hoffe ich, dass der Bau der B-8-Umgehung weiter an Fahrt aufnimmt, denn auch hierdurch wird der Verkehr merklich weniger. Ich hoffe, dass alle ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, egal aus welchem Bereich, weiter Spaß und Freude an der Sache haben und dazu beitragen, unseren Ort zu etwas Besonderem zu machen. Für den Männergesangverein Frohsinn wünsche ich mir ein großartiges und erfolgreiches Jubiläumsjahr, denn dieser Verein feiert sein 175. Bestehen.