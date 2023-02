„Jedes Dorf - Jede Stunde“: Das Programm gefällt den Dombachern

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in ihrem Ortsteil besonders gefreut?

Mich hat es besonders gefreut, dass die traditionellen Veranstaltungen wieder stattgefunden haben. Hier konnte sogar eine neue Veranstaltung in Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Erzähl-Café und dem SC Dombach, bei der alle Generationen eingebunden waren, ins Leben gerufen werden. Der Zuwachs an Kindern im Dorf ist auch besonders schön. Auch die Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine in Dombach hat mich sehr berührt.