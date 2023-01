Kommentar zu „Lebendige Zentren” Bad Camberg: Jetzt handeln

Bis 2028: Das hört sich lange an, doch wie schnell Jahre ins Land gehen, wenn es um Verkehrs- und Stadtplanung geht, haben nicht nur die Altstadtsanierung und das Dauerthema B-8-Umgehung in Bad Camberg gezeigt. 2018 wurde die Kurstadt in das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. Es ist auf zehn Jahre angelegt. In der ersten Phase wurde Bürgerbeteiligung groß geschrieben. Es gab Workshops, Befragungen, nun die Präsentation der Pläne. Nur acht Zuschauer waren ins Kurhaus gekommen. Haben die anderen kein Interesse, keine Zeit, sind schon genug engagiert?