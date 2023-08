Bad Camberger Buchmesse feiert Premiere

Trotzdem steckt viel Arbeit dahinter. Allein bei der Messe haben Sie 30 Lesungen an zwei Tagen, ein Jugendprogramm und außerdem viel Vorarbeit in den neuen Jugendband des Autorentreffs gesteckt. Alles ehrenamtlich?

Wir haben bisher noch bei keinem gemeinsamen Werk draufgelegt. Wenn wir in den Verkauf gehen, sehen wir zu, dass wir das Geld wieder in die Hand nehmen für das nächste Buch. Unser Ziel ist es, unbekannte Autoren bekannt zu machen.

Das war 2002. Ich bin damals tatsächlich einem Verlag aufgesessen, bei dem ich mich finanziell an der Veröffentlichung beteiligen musste. Obwohl: Aufgesessen ist das falsche Wort, denn sie haben sich in der Vermarktung tatsächlich sehr stark eingesetzt. Ohne dieses Engagement wäre es sicher nicht gelungen, 7000 Bücher zu verkaufen. Anders ist heute, dass sich kleinere und mittlere Verlage eher bereit erklären, zu publizieren. Das ohne diese finanziellen Vorleistungen. Die Branche hat sich verändert. Und wir als Autorentreff haben uns einen gewissen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Das mag helfen.

Wie war das bei Ihnen? Sie haben neben Ihrer Arbeit als Hilfspolizist begonnen, zu schreiben. „English for runaways“ war eines der ersten Bücher. Damals gab es den Autorentreff noch nicht. Wie sind Sie vorgegangen, und was hat sich geändert?

Wer sich diese beiden Tage vormerkt, ist also noch schneller mittendrin als bei der Frankfurter Buchmesse?

Das ist so ein Thema. Bei uns kostet nur die Zusatz-Lesung mit der Spiegel-Bestseller-Autorin Barbara Kunrath am Samstagabend etwas. Sie nimmt 7,50 Euro Eintritt, das hält sich im Rahmen. Ich meine, die Preise, die zum Beispiel bei der Frankfurter Buchmesse an Eintritt verlangt werden, sind viel zu hoch. Bei den Einnahmen, die dort allein durch die Stände erzielt werden, finde ich das nicht okay. Da würde die Hälfte des Eintrittsgeldes reichen. So ist schade, dass so vielen Menschen verwehrt bleibt, sich das anzuschauen, weil sie es sich einfach nicht leisten können.