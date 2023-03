Lkw-Fahrer bei Unfall auf A3 bei Bad Camberg schwer verletzt

Bad Camberg. Bei einem Unfall auf der A3 in Höhe Bad Camberg ist ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag schwer verletzt worden. Der 53-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Gießen geflogen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall, als der Sattelzug zwischen den beiden Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein mutmaßlich ungebremst auf einen auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Sperranhänger auffuhr. Der an einem Lkw hängende Sperranhänger wies auf den gesperrten rechten Fahrstreifen vor einer Baustelle hin. Durch den Aufprall wurde das Sicherungsfahrzeug nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und stürzte auf die Seite. Die Zugmaschine des Unfallverursachers knickte nach rechts ein und blieb auf den Rädern auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen stehen.