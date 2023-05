Lkw-Unfall bei Bad Camberg legt über Stunden Verkehr auf A3 lahm

Bad Camberg. Die Fahrt dieses Sattelzug-Fahrers am Donnerstagvormittag ging nicht weit: Wie die Polizei berichtet, krachte er um 10.51 Uhr nur rund 500 Meter, nachdem er die Tank- und Rastanlage Bad Camberg in Richtung Frankfurt verlassen hatte in die Mittelleitplanke und durchbrach beide Schutzplanken, ehe er zum Stehen kam - und zwar auf den beiden linken Fahrspuren in Richtung Frankfurt und auf der linken Spur in Richtung Köln. Dies führte wegen der komplizierten Bergungsarbeiten, die bis circa 19 Uhr andauern sollten, zu kilometerlangen Staus in beide Fahrtrichtungen.