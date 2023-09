Notarzt stoppt bei Bad Camberg Falschfahrer auf Weg zur A3

Nach Angaben der Polizei war der Notarztwagen gegen 20.40 Uhr die A3 von Limburg kommend in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Bad Camberg abfahren. In der Abfahrt kam ihnen ein Lkw entgegen, der kurz darauf als Geisterfahrer auf der A3 gelandet wäre. Daher versperrte der Notarzt den Weg und schaltete das Blaulicht ein.