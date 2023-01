Wer hilft mit bei den Würgeser Seniorennachmittagen?

Was hat Sie im zurückliegenden Jahr in Würges besonders gefreut Rückblickend auf das vergangene Jahr habe ich mich in meiner Tätigkeit als Ortsvorsteher besonders über die gute Zusammenarbeit im Ortsbeirat gefreut. Obwohl wir zum Großteil aus neuen Mitgliedern bestehen, war unsere Arbeit m.E. sehr effizient und konstruktiv. Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen. Es freut mich ebenfalls, dass im letzten Jahr der neue Anbau des Kindergartens fertig gestellt wurde. Auch wenn der Einzug sich leider aufgrund eines erheblichen Wasserschadens um ca. 4 Monate verzögert hat. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass wir aufgrund einer guten Verbindung der CDU und der Eigentümerin eines idealen Grundstücks für einen Spielplatz, den Erwerb einer Fläche von ca. 1.400 m2 mit der Stadt vermitteln konnten. Die Mittel stehen bereit und im Jahr 2023 soll der neue Spielplatz fertiggestellt werden. In die Planung für die Gestaltung des Spielplatzes sollen neben dem Bauamt, dem Planungsbüro auch der Kindergarten und der Ortsbeirat mit einbezogen werden. Ebenso wurde aufgrund von Anträgen der CDU-Fraktion im nordwestlichen Bereich des alten Friedhofes neue Urnenstelen aufgestellt. Um die Eigenart und die Authentizität des alten Friedhofsteils zu erhalten, war es wichtig, eine besondere „Fläche des Innehaltens“ vor den Urnenstelen zu gestalten. Gleichzeitig wurde ein Bereich für Urnenrasengrabfelder eingerichtet. Ein Wegekonzept mit Pflastersteinen ist derzeit in Arbeit und soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Eine Erweiterung der ersten Urnenwand war wegen des denkmalgeschützten Baumbestandes nicht möglich. Geplant ist auch eine energetische Sanierung des Gemeindezentrums und Renovierungsarbeiten im Innenbereich. Hierbei werden die Sprecher der Vereine mit einbezogen, um auch deren Wünschen so weit wie möglich zu berücksichtigen. Zu guter Letzt möchte ich nicht verhehlen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass Anfang November mit Daniel Rühl (CDU) ein enger politischer Weggefährte mit einem sehr deutlichen Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler zum neuen Bürgermeister gewählt wurde .Ich freu mich auf die Zusammenarbeit.

Worüber haben Sie sich geärgert? Im Großen und Ganzen gab es nicht viel worüber ich mich geärgert habe. Sicherlich gibt es immer ein paar Kleinigkeiten, die einem im Alltag stören, wie der tägliche Umweg zur Autobahnauffahrt aufgrund der Eisenbahnbrückensanierung. Aber im letzten Jahr ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig die Gesundheit und die Familie ist und daran sollte man sich erfreuen und den Blick auf das Positive wenden. Daher bin ich beispielsweise froh darüber, dass wir nach langem Suchen engagierte Frauen gefunden haben, welche die jährliche Seniorenfeier der Stadt Bad Camberg in unserem Ortsteil Würges gestalten möchten. Dafür werden aber immer noch fleißige Heferinnen und Helfer gesucht. Das gleiche galt für den monatlichen Seniorentreff des Kirchortes St. Ferrutius Würges, deren Ortsauschussvorsitzender ich schon seit vielen Jahren bin. Auch hier haben sich Frauen bereit erklärt diese Aufgabe zu übernehmen. An dieser Stelle möchte ich den ausscheidenden engagierten Damen und Herren ein herzliches Vergelts Gott für Ihre 17-jährige Tätigkeit aussprechen.

Was erhoffen Sie sich für Ihren Ortsteil im Jahr 2023? Für das Jahr 2023 erhoffe ich mir für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger viel Gesundheit und vor allem Frieden in dieser unruhigen Zeit, wo ein Aggressor die ganze Welt verändert hat. Ich hoffe, dass wir all unsere Vorhaben verwirklichen können und auch noch einiges mehr in der Planung haben.

Welche Entwicklungen in Würges bereiten Ihnen Sorgen? Von Sorgen kann man eigentlich nicht reden, aber von Wünschen, die dringendst realisiert werden müssten. Ich denke das Thema Baugebiete beschäftigt alle Ortsteile und ist nicht so einfach umsetzbar. Wir brauchen dringend ein Neubaugebiet in Würges, um jungen Würgeser Familien Baumöglichkeiten zu eröffnen. Gerade in Würges ist dies mit Blick auf die Sicherung der Grundschule nach wie vor wichtig. Gleiches gilt auch für die Ortsvereine, um den Nachwuchs für das gesellschaftliche Leben im Dorf zu stärken. Zudem gibt es auch in Würges noch einige freie Bauplätze und Häuser, die mit der Bereitschaft der Eigentümer mit jungem Leben gefüllt werden könnten.