Wieder freie Fahrt nach Unfällen auf A3 Richtung Frankfurt

Bad Camberg. In der Nacht und am Dienstagmorgen hat es auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt mehrfach gekracht. In der Folge musste die Autobahn in Richtung Frankfurt wiederholt lange gesperrt werden. Zuletzt am Morgen, nachdem es zwischen Limburg-Süd und Bad Camberg zu einem Unfall mit mehreren Lastern gekommen war. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.