Acht Tonnen Kupferkabel in Beselich gestohlen

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Von einer Baustelle im Bereich der Aral-Tankstelle an der B 49 sind am Wochenende insgesamt acht Tonnen Kupferkabel gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, müssen die Diebe, die in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, zuschlugen, für den Abtransport einen Lkw samt Ladekran benutzt haben.