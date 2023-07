Alte Kerkerbachtalbrücke bei Beselich wird gesprengt

Auf 40-jährige Erfahrung kann Sprengmeister Michael Schneider von der Firma Richard Liesegang aus Hürth bei Köln zurückblicken. Er ist verantwortlich für die Sprengung der Kerkerbachtalbrücke. "Ich freue mich auf diese erneute Herausforderung und bin zuversichtlich, dass alles nach Plan verlaufen wird", so Schneider. Ein Maschendrahtzaun, der an den entsprechenden Sprengstellen angebracht wird, soll verhindern, "dass kleine oder gar große Brocken in der Umwelt herumfliegen". Zudem wird die Gegend um die Brücke in einem Radius von mindestens 300 Metern vollständig gesperrt und evakuiert werden, und es wird bei der Sprengung genauestens darauf geachtet, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet. Das heißt: Menschen, die in Häusern oder Wohnungen im potenziellen Gefahrenbereich wohnen, müssen ihr Haus oder ihre Wohnung rechtzeitig vor der Sprengung verlassen.