Beselich: Musikverein lädt zum stimmungsvollen Oktoberfest

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Für zwei Tage ist das Bürgerhaus in Obertiefenbach in Blau-weiß getaucht worden. Der Musikverein hat zu seinem beliebten und in diesem Jahr bereits 20. Oktoberfest eingeladen. Und die Resonanz war, wie in der Vergangenheit auch, am ersten Tag ungebrochen hoch.