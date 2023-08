Beselicher Ferienspiele: Leidenschaft fürs Tanzen entfacht

Wenn auch der Mädchenanteil unter den Ferienkindern beim Tanzworkshop deutlich überwiegt, so haben sich doch auch zwei Jungs eingefunden. Allerdings scheinen sie an den Bewegungsspielen wie "Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser" oder "Hexe, Hexe, was kochst du heute" mehr Vergnügen zu haben als am Einstudieren der Tanzschritte.