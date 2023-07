Beselicher für Landesentscheid qualifiziert

GRÜNBERG/BESELICH. Grünberg/Beselich (red). Die Feuerwehr-Teams Beselich und Beselich-Obertiefenbach nehmen am Landesentscheid der Feuerwehrleistungsübung am 10. September in Korbach teil. Beim Bezirksentscheid in Grünberg landete Beselich auf dem zweiten und Obertiefenbach auf dem dritten Platz. Auf Platz eins steht das Team von Grebenhain-Nösberts-Weidmoos (Vogelsbergkreis).