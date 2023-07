Betrüger an der L 3022

BESELICH. Einer Polizeistreife gingen am Mittwoch gegen 15.20 Uhr an der L 3022 mögliche Betrüger ins Netz, jetzt werden Zeugen gesucht. Die Beamten bemerkten zwischen Beselich und Steinbach einen schwarzen VW Passat mit rumänischem Kennzeichen am rechten Fahrbahnrand. Ein Mann versuchte mit Nachdruck, andere Pkw anzuhalten. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, brach er sein Vorhaben ab und sprang schnell in den VW. Die Streife kontrollierte daraufhin den vermeintlichen Pannenwagen. Es stellte sich heraus, dass keine Notlage oder Panne vorlag. Ein Einhandmesser in der Beifahrertür stellten die Beamten sicher. Da die beiden Insassen bereits einschlägig wegen Betrugsdelikten bekannt sind, vermuten die Beamten, dass auch hier wieder Verkehrsteilnehmer betrogen werden sollten.