Betrunkener nimmt Polizei in Beselich die Vorfahrt

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend in Obertiefenbach ausgerechnet einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 62 Jahre alte Mann aus der Gemeinde Beselich gegen 20.15 Uhr an der Ecke Friedhofstraße/Steinbacher Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs. Dabei handelte es sich um einen Streifenwagen der Polizeistation Weilburg.