Christen und Juden im Dialog

"Die Tora ist eins der bekanntesten Dokumente der Moralgesetzgebung", sie regele alle Bereiche des jüdischen Lebens, lasse hierbei aber unterschiedliche Denkschienen zu - abhängig, ob man sein Judentum orthodox, konservativ oder liberal lebe, so Andrew Steiman. Er ist Jahrgang 1958 und in New York geboren. Anfang der 70er-Jahre kehrte seine Familie nach Europa zurück. In Frankfurt feierte er seine Bar-Mizwa, machte Abitur. In Israel und den USA studierte er Wirtschaftsgeschichte und Pädagogik. Nebenbei arbeitete er als Übersetzter für die UNO und später für eine Werbeagentur. Seine Ausbildung und Ordination zum Rabbiner erfolgten deutlich später, geschuldet einem einschneidenden Erlebnis als Militärseelsorger. Seit 2002 ist der Rabbiner Altenheim-Seelsorger in Frankfurt, dem einzigen jüdisch-christlichen Altenheim bundesweit. Er sieht sich selbst als traditioneller Jude und engagiert sich im christlich-jüdischen Dialog.