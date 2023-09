"Echte Kirmes" nach alter Tradition in Obertiefenbach

Die Kirmesburschen und Kirmesmädchen waren schon vor dem offiziellen Auftakt der Kirmes voll und ganz gefordert, hat doch in Obertiefenbach die sogenannte Vorrollwoche Tradition, in der von montags bis freitags Kirmesbäumchen an den Ortseingängen, an der Pfarrkirche, am Rathaus, am Seniorenheim, an Gaststätten und an Pizzerien und Imbissen aufgestellt werden. Natürlich immer mit dem traditionellen Ausrufen der Frage: "Wemm is die Kirmes?", die dann lautstark mit der Antwort "Uus!" beantwortet wurde.