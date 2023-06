Edler Marmor aus der "Goldader"

Nahe der Mündung des Dernbachs in den Kerkerbach, hart an der Gemarkungsgrenze zu Gaudernbach gelegen, erwarb die Zuchthausfabrik Diez 1866 Flächen und Schürfrechte. Eine Erschließung des Marmorbruchs "Goldader" erfolgte allerdings erst nach Eigentumswechsel an die Firma Dyckerhoff & Neumann ab 1899. Der relativ junge Bruch, anfangs "Schupbach Schwarzgold" genannt, lieferte Marmor ähnlich dem seit dem Barock begehrten "Schupbach Schwarz", war diesem aber aufgrund seiner tektonisch bedingten Reinheit deutlich überlegen. Er entwickelte sich in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts zur teuersten Variation des Lahn-Marmors und brachte Erträge von über 600 Mark pro Quadratmeter. Für dessen Anwendung steht beispielhaft das Kriegerdenkmal an der Schupbacher Kirche. Ende der 50er-Jahre wechselte der Maschinenpark aus dem Bruch "Korallenfels" über den Kerkerbach in den Bruch "Goldader" und war hier bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts im Einsatz.