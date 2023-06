Großer Festmarathon zum 125. Jubiläum des TuS Schupbach

BESELICH-SCHUPBACH. Mit einem verlängerten Festwochenende hat der TuS Schupbach sein Festprogramm zu seinem 125-jährigen Bestehen fortgesetzt und abgeschlossen. Das Angebot war vielfältig: Vom Bürgerfußballturnier an Fronleichnam, dem Relegationsspiel zwischen der SG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen gegen den FC Waldbrunn am Freitag sowie Spiel und Spaß für die Familie beim Tag des Tus am Samstag bis hin zu einem Festgottesdienst und Festumzug durchs Dorf von der Kirche zum Sportplatz auf dem goldenen Hain am Sonntag, wo das Jubiläum gebührend gefeiert wurde.