In Beselich mit Schlagstock zugeschlagen

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Am Montagnachmittag ist ein Streit in Obertiefenbach derart eskaliert, dass ein 43 Jahre alter Mann mit einem Schlagstock verletzt wurden. Wie die Polizei a Mittwoch berichtete, waren gegen 15.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Hauptstraße die Beteiligten des bereits länger andauernden Streits aufeinandergetroffen. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung wurden intensive Bedrohungen ausgetauscht. Schließlich gerieten ein 51-Jähriger und ein 43-Jähriger derart aneinander, dass sogar ein Schlagstock gezogen und eingesetzt wurde. Hierbei kam es zur Verletzung des 43-Jährigen und zudem zur Beschädigung von dessen Pkw.