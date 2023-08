In Beselich unerlaubt Bauschutt entsorgt

BESELICH. Bauschutt ist unerlaubterweise auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebs, Niederstein-Süd, entsorgt worden. Das meldet die Polizei, nach deren Ermittlungen der Tatzeitraum zwischen vergangenem Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 19.50 Uhr, liegt. In dem Bauschutt befanden sich auch acht bis zehn Asbestplatten. Zeugen und Hinweisgeber dieser illegalen Abfallbeseitigung in Beselich werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg in Verbindung zu setzen; Telefon: 06471-93860.