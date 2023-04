Jule ist nicht nur Glück - in Beselich wird wieder gewürfelt

Tobias Ketter: (lacht) Weder noch. Der Jule-König ist zwar ein Titel, der an den Hessenmeisterschaften vergeben wird, allerdings ist es nicht der Haupttitel, sondern eine zusätzliche Wertung. Das Ganze ist nicht so groß, wie es erst einmal klingt.

Das ist die Würfelkombination, die Jule bedeutet, und damit bin ich Jule-König geworden. Ich habe bei der vergangenen Jule-Hessenmeisterschaft am häufigsten diese Kombination geworfen, insgesamt 40 Mal in 25 Spielen. Da war das Glück auf meiner Seite, von daher sind es Glückszahlen für mich.

Seit dem ersten Turnier im Jahr 2014. Wir – das ist mein Jule-Club aus Münster - haben bisher sieben Mal mitgemacht, sind sozusagen Kinder der ersten Stunde. Jetzt treten wir als „Die Glücksbierschiss“ an, früher hießen wir „Drees rum“. In den ersten Jahren habe ich die Einzel- und die Teamwertung gespielt. Bei den vergangenen beiden Malen bin ich auf die Jule-Wertung gegangen.

Nein. An manchen Stammtischen oder bei einigen Turnieren gibt es aber die Regel, dass man nach drei Einsen eine Runde für die Mitspieler geben muss. Drei Einsen sind der höchste Wurf beim Jule, dann ist die Spielrunde automatisch vorbei. Die Jule an sich ist der zweithöchste Wurf..

Was ist Jule eigentlich genau?

Jule ist nicht nur Glück, sondern auch Strategie. Natürlich gibt es Spieler, die sich einfach an die Theke setzen und Bock haben, ein bisschen zu würfeln. Andere überlegen jedoch, was mathematisch die sinnvollste Möglichkeit in der jeweiligen Situation ist.