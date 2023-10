Kinder in Beselich sind "durstig" nach Büchern

BESELICH-OBERTIEFENBACH. Auch in diesem Jahr konnte die Katholische Öffentliche Bücherei Obertiefenbach wieder am "Buchdurst" teilnehmen, eine Leseförderaktion des Hessischen Literaturrates. Alle Kinder, die vor den Sommerferien in der ersten bis neunten Klasse waren, konnten sich anmelden. 47 Kinder folgten der Einladung und lasen, was das Zeug hielt. 45 Kinder erreichten das Ziel, mindestens drei Bücher zu lesen, und erhielten die begehrte Einladung zum Abschlussfest. Außerdem gab es nach drei gelesenen Büchern ein Geschenk aus einem Korb voller interessanter Kleinigkeiten, vom großen Flummi über Flying Disks bis zu Seifenblasenkameras, Flummi-Knete und vieles mehr.