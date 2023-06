Kreuzungsunfall bei Runkel: 62-Jährige schwer verletzt

Ein 19-jähriger Mann aus Limburg fuhr mit seinem VW Golf ungebremst in eine Kreuzung zur Landstraße 3020 ein und kollidierte frontal mit dem Auto einer vorfahrtsberechtigten Fahrerin. Die 62-jährige Frau aus Weilburg, die mit einem KIA Ceed unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Unfallverursacher trug leichte Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.